В Москве завершился отопительный сезон

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил об окончании отопительного сезона в столице. Системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов, переведены на летний режим работы.

В сообщении столичного ведомства уточняется, что одновременно началась подготовка к следующему отопительному сезону. Одно из основных направлений – проведение гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. На время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения.

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, до сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тысяч км тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.05.21

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