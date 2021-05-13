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Четверг, 13 мая 2021, 11:55 мск

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В Москве завершился отопительный сезон

Комплекс городского хозяйства Москвы сообщил об окончании отопительного сезона в столице. Системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов, переведены на летний режим работы.

В сообщении столичного ведомства уточняется, что одновременно началась подготовка к следующему отопительному сезону. Одно из основных направлений – проведение гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации. На время испытаний производится временное отключение горячего водоснабжения.

Как ранее сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, до сентября будут проверены все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 столичных ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тысяч км тепловых магистралей, отдельные участки которых при необходимости отремонтируют.

Москва, Светлана Антонова

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