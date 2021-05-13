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Четверг, 13 мая 2021, 15:22 мск

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В мэрии Москвы заверили, что уничтожили данные цифровых пропусков

Персональные данные москвичей, использовавшиеся для оформления цифровых пропусков во время жестких коронавирусных ограничений в апреле-июне 2020 года, удалены. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента информационных технологий.

«В соответствии с федеральным законодательством персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления. Уничтожение персональных данных прошло в присутствии представителей Роскомнадзора и заняло несколько часов», – цитирует сообщение «Интерфакс».

В департаменте также отметили, что «действие пропускной системы позволило снизить число социальных контактов и, как следствие – сгладить кривую заболеваемости коронавирусом, что помогло стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения и дать врачам возможность оказать полноценную помощь каждому заболевшему».

Москва, Светлана Антонова

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