ДТП в Москве: в аварию попала машина депутата Госдумы

В Москве на Кутузовском проспекте произошла авария с участием машины депутата Госдумы Рахима Азимова. Как сообщил «Интерфаксу» помощник парламентария Борис Веснин, ДТП было недалеко от Триумфальной арки.

Депутат Азимов, которого цитирует Веснин, заявил, что его автомобиль Range Rover двигался по своей полосе с разрешенной скоростью и не совершал резких маневров.

На видеозаписи, поступившей в «Интерфакс», видно, как белый автомобиль Skoda при перестроении на скорости в крайнюю левую полосу Кутузовского проспекта (при движении в сторону центра) ударил медленно двигающийся по ней черный Range Rover в правую часть заднего бампера, после чего перевернулся.

Помощник депутата отметил, что после ДТП были вызваны оперативные службы, водителю Skoda готовы оказать помощь.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.05.21

США и ЕС дестабилизируют ситуацию в Молдове. / Грозовые выходные: в московском регионе сохранится неустойчивая погода. / Путин – о трагедии в Казани: «Решения после варварского преступления должны быть жесткими». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»