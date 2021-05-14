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Пятница, 14 мая 2021, 14:15 мск

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Ситуация напряженная: в мэрии Москвы оценили коронавирусную угрозу

Ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной. Об этом заявила вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», – сказала она на пресс-конференции.

«Мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», – цитирует Ракову «Интерфакс».

По словам вице-мэра, большинство москвичей научились соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые минимизируют риски заболевания. «На сегодняшний день у каждого москвича существует возможность защитить себя и своих близких от коронавируса, сделав прививку. Возможности вакцинации в Москве не ограничены», – пояснила Ракова.

Ранее сегодня стало известно, что суточная заболеваемость коронавирусом в Москве впервые с конца января превысила 3,8 тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.05.21

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