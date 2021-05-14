«Уровень заболевания достаточно большой»: Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, а рост заболеваемости не является критическим. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Ситуация в целом стабильная, мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой», – сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ситуация с COVID-19 в столице остается напряженной. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», – сказала она.

Ранее сегодня стало известно, что суточная заболеваемость коронавирусом в Москве впервые с конца января превысила 3,8 тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.05.21

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