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Пятница, 14 мая 2021, 18:13 мск

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«Уровень заболевания достаточно большой»: Собянин заявил о стабильной ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, а рост заболеваемости не является критическим. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

«Ситуация в целом стабильная, мы видим небольшой рост, но он не является критическим, как я уже говорил. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой», – сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что ситуация с COVID-19 в столице остается напряженной. «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют, но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны», – сказала она.

Ранее сегодня стало известно, что суточная заболеваемость коронавирусом в Москве впервые с конца января превысила 3,8 тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

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