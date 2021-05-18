Штрафы никто не отменял: департамент транспорта Москвы прокомментировал слухи о перчатках для пассажиров

Департамент транспорта Москвы выступил с опровержением информации о том, что носить перчатки в общественном транспорте необязательно, и никакого штрафа за их отсутствие нет.

«Мы руководствуемся требованиями Роспотребнадзора. По их рекомендациями, носить маски и перчатки обязательно во всем общественном транспорте на протяжении всей поездки. Эти меры – вынужденные, и от их соблюдения напрямую зависит ситуация с вирусом в городе», – цитирует телеграм-канал ведомства ГКУ «Организатор перевозок».

В сообщении отмечается, что каждый день с 12 мая 2020 года в среднем 1,8 тысячи сотрудников транспортного комплекса напоминают о необходимости использовать маски и перчатки и проверяют соблюдение мер во всем общественном транспорте.

«Ещё раз обращаем внимание, что для эффективной защиты от вируса необходимо носить и маски, и перчатки. Это равносильные средства защиты и отсутствие одного из них грозит штрафом», – подчеркивается в телеграм-канале департамента.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.05.21

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