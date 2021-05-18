Либеральные СМИ готовят провокацию в ответ на разгром ФБК*

Журналисты Федерального агентства новостей узнали, какие методы используют в своей работе над проектом о закрытии ФБК* (здесь и далее – организация признана иноагентом) корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков и Илья Барабанов из британской BBC.

Как удалось выяснить, «расследователи» используют поддельные разрешения, а также взламывают мессенджеры для получения личной информации пользователей. В распоряжении редакции ФАН оказалась запись разговора Дениса Короткова и Ильи Барабанова, которые встретились в Петербурге для обсуждения новой информационной провокации – съемок «фильма-расследования», посвященного ближайшему окружению президента РФ и закрытию штабов «Фонда борьбы с коррупцией»*.

Из разговора следует, что Барабанов рассматривает этот проект как месть за закрытие ФБК* Алексея Навального. Это событие вызвало немалый резонанс в либеральной среде, но никто не смог ничего предпринять. Поэтому решено было привлечь «Новую газету» и британскую медиакорпорацию BBC.

«За разгромом явно стоят компетентные люди, ФСБ. В скором времени выйдет ответ – расследование про внуков Путина», – заявил в разговоре с Коротковым Барабанов.

Представитель BBC также отметил, что за подобные информационные провокации гонорар дают намного больший, чем за обычную журналистскую работу.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 18.05.21

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