«Бред какой-то»: Собянин прокомментировал данные о сносе стадиона ФК «Локомотив»

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал бредом информацию о возможном переезде РФ «Локомотив» на стадион «Лужники» в связи с якобы застройке «РЖД Арены» жильем. «Честно говоря, бред какой-то», – заявил градоначальник в своем блоге.

«Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий её спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», – пояснил Собянин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.21

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