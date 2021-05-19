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Среда, 19 мая 2021, 18:22 мск

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В Подмосковье задержан школьник после сообщений о намерении напасть на школу

В Московской области задержан 13-летний школьник, распространявший в социальных сетях сообщения с угрозами убить одноклассников и учителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как сообщается, ученик одной из подмосковных школ создал в соцсети заведомо ложный аккаунт и разослал с него сообщения с угрозой принести в учебное заведение оружие, чтобы убить одноклассников и учителей. Одноклассники пожаловались на угрозы родителям, которые затем заявили в полицию.

Школьника удалось задержать во время занятий.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.21

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