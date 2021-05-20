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Четверг, 20 мая 2021, 18:34 мск

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Мэрия Москвы придумала штрафные санкции для граждан, не следящих за своим здоровьем

Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступила с предложением о введении материальной ответственности для граждан, которые систематически не следят за своим здоровьем. Такое заявление чиновник сделала на «Московском онкологическом форуме».

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», – цитирует Ракову «Интерфакс».

Вице-мэр пояснила, что сейчас необходимо работать над тем, чтобы определенные обязательства накладывались на человека, если он не хочет заниматься своим здоровьем. Это может быть необходимо, чтобы обезопасить добросовестных граждан, заявила Ракова.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Правительство Москвы

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