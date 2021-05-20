«Они существуют совсем в другом пространстве…» Вместо «социалки», допдоходы бюджета Москвы направят на стройку

Московская городская дума накануне поздно вечером внесла изменения в бюджет столицы в связи с увеличением доходов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», дополнительные средства направят, в основном, на программы строительной и дорожно-транспортной инфраструктуры, хотя парламентская оппозиция активно настаивала на увеличении финансирования социальной сферы.

Обсуждение поправок в бюджет вылилось в жесткую критику в адрес мэрии Москвы. В частности, руководитель фракции «Справедливая Россия» Магомет Яндиев заявил, что «депутатский корпус не должен ставиться перед фактом – вот вам поправки в бюджет, почитайте их за два дня и проголосуйте». «Что делать с этими деньгами, надо ли снижать дефицит, либо надо повышать расходы?.. Можно найти ответ. Вопрос в том, кто ищет ответ. По-хорошему, этот ответ должны определять депутаты. Мосгордума не обсуждала этот критерий, что делать в ситуации, когда растут доходы. За нас это уже решили», – пояснил он.

Кроме того, как «старый бюджетник» Яндиев выразил непонимание, почему именно на «строительные» статьи направлено дополнительное финансирование. «Кто эти объекты отобрал? Мы с вами нет. Нам принесли обоснование крайне поверхностное. Пояснительная записка очень неудачна, с моей точки зрения. Она не подробна, она не дает ответа на вопросы, почему отобрали именно эти объекты для ускоренного финансирования, чем они лучше других аналогичным», – обратил внимание депутат.

«Эсеров» поддержали представители фракции КПРФ, подчеркнув, что принятые еще 11 мая столичным правительством поправки в бюджет невозможно было получить заранее для ознакомления. «Почему мы это все вбухиваем в хорды? У нас стройкомплекс, наверное, не самый обделенный из тех, кто получает бюджетное финансирование. Достаточно большие объемы бюджетных средств туда идут даже в действующем бюджете. При этом все предложения увеличить расходы на социалку при обсуждении самого бюджета, напомню, утыкались в объяснения, что бюджет дефицитный, в этих условиях – «куда же больше, никуда больше не можем». При этом, как только появились возможности выделить дополнительные средства, мы сохраняем дефицит бюджета и расходуем на, как минимум, дискуссионные направления финансирования», – констатировал депутат Павел Тарасов.

Практически все представители оппозиции высказались за направление дополнительных доходов на погашение дефицита бюджета. «Неприятно осознавать, что профильные чиновники расписались в собственном неумении планировать, ошиблись на какие-то 190 миллиардов. И тем самым влезли в долги, решив выкинуть на проценты 34 миллиарда, – считает депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева. – Даже президент тогда мэру Москвы не поверил, посоветовал «не прибедняться, а поискать деньги». А специалисты ошиблись. Может тогда они и выплатят проценты за этот долг? Что бы сделал любой человек, у которого есть кредит, когда появились деньги? Он бы пошел и оплатил, чтобы сумма кредита уменьшилась. А что мы видим? Деньги просаживаются на проекты, мягко говоря, не первой важности».

Как считает депутат Евгений Ступин, изменения в бюджет демонстрируют принципиальное непонимание чиновниками реальных нужд жителей столицы. «Почему так происходит? Потому что чиновники сегодня полностью оторваны от жителей. Они оторваны в своих доходах, доход, например, министра финансов больше миллиона рублей в месяц. Понятно, что они существуют совсем в другом пространстве. Они не понимают, чем живут жители с доходом 20-30 тысяч рублей в месяц. В итоге рождаются законы, которые противодействие жителей вызывают», – подчеркнул парламентарий.

В заключение обсуждений парламентская оппозиция в очередной раз обратилась к правительству Москвы с просьбой предварительно обсуждать такие важные вопросы с депутатами, которые знают все проблемы на местах. «Мы все-таки очень рассчитываем, что будет создана рабочая группа по бюджету, в которой будут работать все желающие депутаты, потому что это волнует простых москвичей… Нужны адресные выплаты всем социально-незащищенным категориям населения особенно в такой тяжелый период, как короноворусная эпидемия», – пояснил депутат Дмитрий Локтев.

«Все москвичи готовы на себе испытать эксперимент, если не каждый год перекладывать бордюр и плитку, готовы... Эти пластиковые сакуры, скворечники – куда идут наши деньги? На самом деле я давно говорю… Необходимо с экспертами разработать один нормальный генплан Москвы. Потом обсудить его с москвичами, принять на референдуме. И дальше все наши бюджеты принимать, исходя из генплана развития. Вместо этого, мы имеем то, что имеем», – подчеркнул депутат Михаил Тимонов.

Москва, Мария Соколова

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