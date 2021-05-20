Ситуация с «дикой застройкой» – катастрофическая: мэрия Москвы готовит «социальный взрыв»

Политика правительства Москвы провоцирует социальный взрыв в Некрасовке и Косине. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат столичного парламента Евгений Ступин накануне на пленарном заседании городской думы. По его мнению, чиновники не думают об интересах жителей этих районов.

Парламентарий во время обсуждения предложенной мэрией программы распределения дополнительных доходов бюджета поинтересовался, как улучшится транспортная доступность жителей Косино-Ухтомского района в связи со строительством магистрали Москва – Нижний Новгород. «Я задавал вопрос про конкретный законопроект. По нему предусмотрено строительство вот этой магистрали. Вы мне про метро отвечаете, которое два года назад в эксплуатацию введено. А еще удивляетесь, что я называю непрофессиональной работу над этим проектом. Конечно непрофессиональная, даже вопрос не слышите», – возмутился Ступин.

По его данным, жители района Косино против строительства, которое только ухудшит экологическую ситуацию. «Им не нужна эта магистраль. Они против этого – этих диких развязок, которые будут там построены. Потому что это ухудшит и без того очень тяжелую экологию. Экология, которая отравляется, прежде всего, мусоросжигательным заводом №4, собственником которого является правительство Москвы как раз. Но, к сожалению, вместо того, чтобы улучить экологию, путем закрытия завода, вы ее ухудшаете, чтобы еще транспортные потоки через район пустить», – констатировал парламентарий.

Что касается соседней Некрасовки, то, по мнению Ступина, застройка района идет с нарушениями норм, и транспортные проблемы там решать нужно по-другому. «Они решаются, в первую очередь, ограничением застройки. Той дикой застройки, которая сейчас идет. Только 17- и 25-этажные дома в Некрасовке. А обеспеченность парковочными местами в них – 10%. Там же не хватает социальной инфраструктуры. Хоть и открыли поликлинику, но она не успевает за строящимся жильем… Катастрофически не хватает детских садов. Это самая большая проблема. Вот о чем надо говорить. Ограничивать застройку, в первую очередь. Сначала социальная инфраструктура, потом застройка. А у вас жилые дома, а потом уж как получится, с очередями там, без парковок, какую-то магистраль там сделаем, и все. Нет, так дело не пойдет. Так вы у жителей поддержки не дождетесь», – заявил депутат.

При этом Ступин обратил внимание, что мероприятия по продвижению кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму могут спровоцировать «социальный взрыв». «Сейчас вот закрыли парковку на улице Недорубова. Это социальный взрыв сейчас будет в 10-11 кварталах Некрасовки. А все для чего, чтобы кандидат от «Единой России» Будская смогла торжественно открыть подземный пешеходный переход… Я проводил специально опрос… Подавляющее большинство против», – заключил Ступин, обратившись к столичной мэрии – «слышьте жителей, в первую очередь».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.05.21

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