Миллиардные доходы и откровенное хамство: осенью спикеру Мосгордумы «светит» вотум недоверия

Вчерашнее решение Московской городской думы назначить 4-месячные каникулы является незаконным, но при этом позволяет временно отложить проблемы с отставкой спикера столичного парламента Алексея Шапошникова. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявила депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. По ее словам, вотум недоверия председателю МГД все равно будет выражен, но уже осенью.

По мнению парламентария, вчерашнее заседание Мосгордумы, которое стало последним перед летними каникулами, продолжалось 15 часов, чтобы не дать возможности оппозиции выразить вотум недоверия Шапошникову. «Вот эта спешка, вот эта гонка, на мой взгляд, связана исключительно с боязнью председателя вот именно этого недоверия. Я разговаривала с «единороссами» – а зачем вы согласились, что вот одно заседание идет с 10 до 7, и после в этот же день назначается?.. По повестке дня это и так понятно, что заседание продлится до 12 ночи. Они мне отвечают – а он нас не спрашивал, он сам, мы точно также, как и вы, узнали в понедельник», – пояснила Енгалычева.

«Когда нечем гордиться председателю Мосгордумы, он придумывает смешные инфоповоды. Когда можно было провести два заседания, в два разных дня, человек назначает их на один день. И заседание длится, в общей сложности, практически 15 часов… В чем такая необходимость?! Мы куда-то спешим, мы куда-то торопимся?! Нет, но председатель Мосгордумы, миллиардер знаменитый, который задекларировал в прошлом году, о чем писали многочисленные СМИ, доход в два миллиарда. Естественно, мы, оппозиционные депутаты Московской городской думы, стали задавать вопросы. Мы просили провести проверку, что это за доход, откуда такие средства взялись», – отметила Енгалычева.

По ее словам, по этому поводу прокуратура проверку не проводила, ссылаясь на комиссию столичного парламента по контролю за достоверностью сведений депутатов. «Но эту комиссию возглавляет сам председатель Мосгордумы. Входят в нее все «единороссы», и никаких документов комиссией не было предоставлено. Была внутри комиссии создана мини-группка, в которую даже те оппозиционные депутаты, которые входят в комиссию, не были допущены и, соответственно, не было представлено никаких документов. То есть, саму декларацию никто не увидел. И вот прокуратура ссылается, что эта комиссия проверку провела и там ничего не обнаружила. То есть прокуратура не запрашивает, не проверяет, соответственно», – уточнила Енгалычева.

Парламентарий также отметила, что оппозиционные депутаты уже «выразили недоверие председателю МГД Алексею Шапошникову, подписав соответствующие документы и подав их в Мосгордуму». «То есть они прошли всю процедуру, и очень кстати подвернулись дистанционные заседания, коронавирус, пандемия. Мосгордума ушла в дистанционный формат, а все кадровые вопросы решаются на очных заседаниях. Поэтому мы были лишены возможности вынести на заседание и рассмотреть этот вопрос. Как только мы вышли из дистанционного формата сейчас, председатель боялся, что мы этот вопрос вынесем, и поэтому было назначено заседание на 19 мая», – сказала она.

«Второй момент, связанный с тем, почему мы уходим на четыре месяца, это то, что МГД – это один из самых оппозиционных парламентов в нашей стране, то есть здесь самое большое количество оппозиционных депутатов, которые выступают за людей, за народ. Мы вносим нужные людям инициативы и поднимаем все злободневные темы. И по этой причине перед выборами в Госдуму такой парламент надо тоже лишить слова. Что и сделали, на четыре месяца объявив перерыв в работе Думы, даже в нарушение 184 федерального закона, в котором четко прописано, что заседания Мосгордумы должны проводиться не реже, чем раз в три месяца. Перерыв на четыре месяца это уже нарушение федерального закона, о чем я в зале обращалась и к прокуратуре, на что прокуратура ответила: пишите запрос – рассмотрим», – отметила парламентарий.

По ее словам, депутатский запрос уже направлен в прокуратуру. Что касается вотума недоверия председателю столичного парламента, то Енгалычева подчеркнула, что осенью после выхода с каникул оппозиция продолжит процедуру снятия Шапошникова – к нему, помимо непонятно откуда взявшихся доходов, много вопросов.

«Смысл же в чем, у нас есть депутаты, которые работают на общественных началах и, соответственно, они могут заниматься и бизнесом, и зарабатывать… Но Шапошников-то работает депутатом оплачиваемым. Он не подходит под занятие бизнесом. Поэтому совершенно разумные у нас вопросы к его огромнейшим доходам. Это первый момент. Второй момент. Это постоянное нарушение регламента Мосгордумы, федеральных законов. Даже вот это ситуация со 184 федеральным законом. Он трактует это так, как ему хочется. Я уже даже смеюсь… Сколько раз озвучивала… У меня такое ощущение, что если председатель сказал «дважды два равно пять», то главное правовое управление Мосгордумы, которое, конечно, председателю подчиняется и от него зависит, вместо того, чтобы поправить его и сказать: «Нет, председатель, ты не прав, дважды два все-таки четыре»… Главное правовое управление старается аргументировать, что «да-да, дважды два – пять». Он плюет на законы, на нормы морали. Постоянные какие-то провокации в зале заседаний, постоянное хамство – иногда как бы бывает по отношению то к одному, то к другому депутату. И все это нам всем не нравится, и поэтому мы считаем, что нужно сменить председателя. Поэтому да, осенью в планах у нас выразить недоверие и менять такого председателя», – заключила Енгалычева.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.05.21

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