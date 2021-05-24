Восстановление экономики РФ нестабильно: оценки экспертов разошлись с данными Росстата

Экспертная оценка расходится с данными Росстата о росте промышленного производства в России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в докладе «Центра развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) «Комментарии о государстве и бизнесе». По мнению аналитиков, устойчивость восстановления пока остается нестабильной.

В анализе приводятся данные Росстата, что в первом квартале промышленность, снизив выпуск на 1,3% к году, упала сильнее ВВП, в отличие от ситуации 2020 года, когда соотношение падения было обратным. «Такого рода показатели Росстата говорят об улучшении ситуации в первом квартале… Однако использование оригинальных альтернативных оценок, основанных на расчете интенсивности выпуска, говорит о прямо противоположной ситуации: после оживления (т.е. помесячного роста со снятой сезонностью) в ноябре 2020 – январе 2021 гг. промышленность вновь снизила интенсивность выпуска в феврале и марте текущего года (оба месяца по -0,3%)», – пояснили эксперты «Центра развития» ВШЭ.

В докладе также подчеркивается, что «уровень загрузки мощностей находится по-прежнему заметно ниже предкризисного уровня и не способствует быстрому росту инвестиций». «Хотя при этом возможны вложения в новые мощности в соответствии с изменившейся структурой спроса, однако выявить такие изменения в условиях высокого уровня неопределенности (о котором также говорят опросы) предприятиям нелегко. Кроме того, заметное снижение загрузки мощностей является аргументом против слишком быстрого ужесточения денежно-кредитной политики в России», – полагают аналитики.

«Недостаток внутреннего спроса, судя по опросам Росстата, уже значительное время является одним их трех важнейших (наряду с неопределенностью и высоким уровнем налогов) препятствий для экономического роста», – подчеркивают эксперты.

В докладе также отмечается еще более медленное восстановление внешнего спроса и низкий уровень предпринимательской уверенности, что при 5-10-процентном снижении «на фоне рецессии загрузки мощностей снижает склонность к инвестированию и наращиванию, таким образом, значительного сегмента спроса».

«Ситуация с точки зрения устойчивости восстановления российской промышленности пока остается нестабильной, требуя снижения неопределенности, роста уровня предпринимательской уверенности… При этом ускорение инфляции сопровождается ужесточением денежно-кредитной политики, что при условии вероятного в среднесрочной перспективе снижения цен на нефть требует соразмерной активизации альтернативных мер поддержки экономического роста», – заключили аналитики.

Москва, Мария Соколова

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