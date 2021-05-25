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Вторник, 25 мая 2021, 13:24 мск

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Навальный «заработал» еще одно уголовное дело

В отношении Алексея Навального возбуждено уголовное дело об оскорблении судьи. ОБ этом сообщила «Интерфаксу» адвокат политика Ольга Михайлова.

«В настоящее время в отношении Навального расследуется три уголовных дела, последнее было возбуждено по статье «неуважение к суду», выразившееся в оскорблении судьи. По всем уголовным делам Навальный проходит в качестве подозреваемого», – уточнила юрист.

В отношении Навального также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Навальный Алексей

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