Суд оштрафовал Google по просьбе Роскомнадзора

Мировой суд Таганского района Москвы принял решение оштрафовать компанию Google за неудаление запрещенного контента. Общая сумма штрафов составила 4 млн рублей.

Google LLC признан виновным в совершении двух административных правонарушений. Организации назначен штраф в размере 2 млн рублей за каждое правонарушение, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как ожидается, суд во вторник рассмотрит еще один протокол в отношении Google, а также восемь протоколов в отношении Facebook, которой грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Накануне стало известно, что Роскомнадзор передал в суд очередной протокол в отношении Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенного в РФ контента, по которому поисковику мог быть назначен штраф в размере до 5 млн рублей.

Стоит отметить, что Google LLC также подала судебный иск против Роскомнадзора. Руководство американской IT-компании требует признать незаконными попытки ведомства ограничить доступ к принадлежащему компании видеохостингу YouTube.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.21

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