«Проблема пока не решена»: Банк России не обеспечил ценовую стабильность

Центробанк РФ не выполняет свою основную функцию – обеспечение ценовой стабильности в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил аудитор Счетной палаты России Алексей Саватюгин на совместном заседании профильных комитетов Госдумы, рассматривавших отчет ЦБ 2020 год. По его словам, также выявлены недочеты в участии Банка России в реализации государственных мер по противодействию вызванному пандемией экономическому кризису и падению доходов населения.

По данным Счетной палаты, несмотря на снижение ЦБ процентных ставок замедлился рост кредитов, выданных населению. «В прошлые годы быстрый рост объемов необеспеченной задолженности и долговой нагрузки на граждан создавал риски для финансового сектора. И даже сейчас, после такого значительного замедления, он превышает рост доходов населения. Они за минувший год в реальном выражении сократились на 3%. То есть эта проблема пока не решена. Очевидно, что улучшение ситуации возможно только на основе устойчивого роста доходов населения, но этого, к сожалению, пока не происходит», – констатировал Саватюгин.

«Мы недавно отправили в Госдуму большой отчет по анализу всех программ льготной ипотеки. Но в целом можем сказать, что дешевые ипотечные кредиты не являются тем единственным волшебным средством для решения жилищной проблемы. Действительно, они ведут к опережающему росту стоимости жилья», – подчеркнул аудитор.

По его словам, остаются также проблемы с качеством кредитов. «Совокупная доля проблемных и безнадежных ссуд снизилась до 9%. В основном, это связано с опережающим ростом кредитного портфеля и принятыми Банком России временными регуляторными послаблениями», – пояснил Саватюгин.

«Из этого никак не следует, что тяжелейший кризис всемирного масштаба прошел для нашей экономики и финансовой системы совершенно безболезненно. Принимавшиеся меры имели свою немалую цену. У достигнутой по многим параметрам стабилизации есть оборотная сторона. Прежде всего, стоит сказать о выполнении своей основной функции Центробанком – обеспечение ценовой стабильности. По итогам 20-го года уровень инфляции составил 4,9%, это значительно выше не только целевого показателя, но и уточненного в середине 20-го года прогноза Банка России. Уместно напомнить, что в прошлогоднем постановлении Госдумы о годовом отчете банка России внимание уже обращалось на эти проблемы, и сегодня эта задача представляется чрезвычайно актуальной», – отметил аудитор.

Вместе с тем представитель Счетной палаты подчеркнул, что в минувшем году продолжилась тенденция к сокращению банков «фактически во всех сегментах, кроме совсем незначительных». «За год количество кредитных организаций сократилось на 36 единиц. При этом не было создано ни одного нового банка. Такие регионы как Курская, Тульская область, республики Карелия, Тыва лишились своих последних региональных банков. Сейчас в 21 регионе страны нет ни одного своего регионального банка», – сообщил он.

«В активах банковского сектора продолжает нарастать концентрация. Доля системно-значимых кредитных организаций превысила 75%. Год назад Госдума рекомендовала ЦБ принимать меры по активному развитию конкуренции на финансовом рынке, в том числе и не допускать чрезмерной концентрации активов, создавать условия для развития региональных малых банков, уделять больше внимания расширению региональной сети банков, снижать долевое участие в капиталах банков. Была рекомендация Госдумы. Приходится констатировать, что эти рекомендации пока в недостаточной степени выполнены», – уточнил Саватюгин.

При этом аудитор обратил внимание, что рост капитала банковского сектора, который «понимался, как один из положительных итогов прошедшего года, в основном достигнут за счет реинвестирования банками собственной прибыли». «Рост других факторов незначителен. Отсутствие новых банков и притока свежего капитала в банковский сектор представляется симптомом, который говорит о наличии в этой отрасли определенных проблем. Либо высоки барьеры, в том числе административные, которые препятствуют входу на этот рынок новых участников, либо условия работы в банковском секторе малопривлекательны для инвесторов, либо действуют какие-либо иные негативные факторы», – отметил он.

«Стоит отметить, что и на фондовом рынке размещение новых выпусков акций носит единичный характер. То есть, предприятия, в основном, используют либо собственные средства, либо кредитные ресурсы. В то же время привлечение новых капиталов в нашу экономику чем-то затрудняется. Учитывая значение этой проблемы для всей экономики России, хотелось бы обратить на нее внимание Центробанка. И в целом Госдумы тоже» – заключил аудитор Счетной палаты.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.05.21

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