TikTok оштрафован еще на 1,5 млн рублей

Мировой суд Таганского района Москвы признал администрацию социальной сети TikTok виновной в совершении административного правонарушения по неудалению запрещенного контента с призывами к участию в несогласованных акциях. Штраф составил 1,5 млн рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее TikTok уже был оштрафован на 2,5 млн рублей за аналогичное правонарушение. Таким образом, в общей сложности администрация соцсети выплатит за нарушение законодательства 4 млн рублей.
Ранее сегодня стало известно, что Twitter проиграл еще шесть административных дел о неудалении запрещенного в РФ контента. Общая сумма штрафов составила 19 млн рублей.
Ранее также были оштрафованы Google, Mail.ru, Telegram и «ВКонтакте».
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 27.05.21
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