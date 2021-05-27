«Эффективность» госуправления: взаимодействие регионов РФ остается на слишком низком уровне

В России отсутствие сотрудничества между регионами значительно снижает эффективность госуправления. Об этом заявил заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор экономических наук Дмитрий Кувалин на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных актуальным вопросам развития агломераций. По его мнению, такие объединения территорий – хороший повод создать механизмы прямой финансовой поддержки межмуниципальных и межрегиональных проектов.

«Низкий уровень координации социально-экономического развития муниципальных образований – это проблема как отдельных агломераций, так и страны в целом… На самом деле механизмы и инструменты государственного управления в нашей стране настроены таким образом, что они всячески поощряют межрегиональную и межмуниципальную конкуренцию и практически не поощряют горизонтальное сотрудничество. Более того, иногда даже препятствуют такому сотрудничеству», – пояснил Кувалин.

Ученый обратил внимание, что еще недавно «горизонтальные трансферты между регионами были запрещены». «В результате территории весьма редко сотрудничают напрямую. Свои проблемы, даже если они касаются двух-трех территорий, они предпочитают решать через верхний уровень: регионы – через федеральные ведомства, муниципалитеты – через региональную администрацию. Это значительно снижает механизм государственного управления, как в отдельных ситуациях, так и в целом. Я не против механизмов межрегиональной конкуренции – они весьма часто дают неплохие результаты. Но совершенно очевидно, что эти механизмы надо дополнить механизмами поддержки межмуниципального, межрегионального сотрудничества, в том числе, и на уровне агломераций. И это должны быть не только механизмы, обеспечивающие моральную поддержку, поддержку на уровне совещательных структур. Ведь даже агломерации по сути – это пока юридически не определенный термин», – констатировал эксперт.

По его словам, такое сотрудничество может быть выгодно всем регионам. «Когда речь идет о создании и подготовке туристического продукта – чтобы туристы не только приезжали на территорию на несколько часов, но и оставались там подольше. Для этого нужно больше достопримечательностей. Тогда они здесь останутся ночевать в гостиницах, несколько раз зайдут в рестораны, магазины, музеи. Оставят больше денег. Но один муниципалитет с этим точно не справится. Зачастую один регион с этой задачей не может справиться… Другой пример, совместная деятельность по сбору, сортировке, переработке мусора. Также речь может идти о развитии транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, даже промышленных площадок. Зачастую, здесь выгодней и эффективней действовать совместно», – считает Кувалин.

По оценке эксперта, в условиях, когда субсидии могут получать только отдельные физические и юридические лица или городские поселения, нужны механизмы для «прямой поддержки совместных проектов». «Например, в рамках популярного всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды заявку на грант может подать только один населенный пункт. Хотя смотришь список организаций и территорий, подавших заявки на грант, и видишь, что это часто близкие, соседние территории. Им бы вместе подавать заявку, а по сути получается, что они между собой конкурируют. Вот прям через границу, и кто-то один выиграет и что? Это нехорошо, мы разбалансируем вот это соотношение территориальное», – пояснил он.

«Более того, учитывая бедность муниципальных бюджетов, можно и более сложные формы консорциумов рассмотреть, когда не только муниципальные образования туда входят, но и предприятия, и регионы. Тогда вскладчину они смогут существенно большие материальные и финансовые ресурсы изыскать. Таким образом, я предлагаю подумать о формах прямой финансовой поддержки межмуниципальных и межрегиональных проектов. И наверно агломерации – это хороший повод, чтобы такие механизмы создать и предложить к реализации», – заключил Кувалин.

Москва, Мария Соколова

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