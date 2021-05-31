Спикер Госдумы пригласил депутатов сербской Скупщины на выборы в российский парламент

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Народной Скупщины Сербии Ивицу Дачича на выборы в российский парламент в качестве наблюдателя. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь сегодня на встрече Володина и Дачича, который прибыл в Москву с визитом для обсуждения дальнейшего развития межпарламентских связей.

Дачич назвал «честью», что его первый визит как председателя Скупщины реализуется в Москве. «Мы всегда твердо привержены к развитию дружеских братских отношений. И в этом смысле два парламента внесут свой вклад в соответствии со всем договоренностями и подписанными соглашениями», – отметил Дачич и пригласил Володина посетить Белград, «как только закончатся выборы в сентябре».

Спикер Госдумы в свою очередь, выразил благодарность предыдущей главе Скупщины Сербии Майе Гойкович, «которая внесла серьезный вклад в развитие межпарламентских отношений двух стран», и подчеркнул, что «отношения развиваются». По его словам, приезд Дачича «послужит дополнительным импульсом».

«Учитывая уровень отношений между нашими странами нужно активизировать работу в рамках комитетов наших парламентов... И конечно более эффективно выстроить работу в рамках международных организаций. Я приглашаю вас принять участие в Парламентской Ассамблее Договора по коллективной безопасности. Вы в режиме конференцсвязи уже принимали участие в работе ПА ОДКБ, у нас заседание пройдет в очном формате 1 июля в Таджикистане. Будет возможность – приезжайте, мы будем рады вашей работе на этой площадке», – сказал Володин, пригласив также представителей сербского парламента принять участие в наблюдении за ходом выборов в Госдуму в сентябре.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.05.21

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