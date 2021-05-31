«На исторически самом высоком уровне»: глава парламента Сербии оценил сотрудничество с Россией

Отношения Москвы и Белграда находятся на «исторически самом высоком уровне». Об этом заявил спикер сербского парламента Ивица Дачич по итогам встречи в российской Госдуме с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

«Хотел бы выразить благодарность Российской Федерации за помощь, которую она оказывает за сохранение нашей территориальной целостности, то есть по вопросу Косово и Метохии. Хотел бы еще раз повторить, что Сербия никогда не присоединится к санкциям против России, которые вводят другие международные организации или отдельные страны», – подчеркнул Дачич.

Глава сербского парламента также отметил, что хотел бы и дальше развивать отношения между двумя странами, особенно в преддверии визита в Сербию президента РФ Владимира Путина. «После выборов в России пройдет заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству до конца этого года в Белграде… Для меня большой честью является и тот факт, что послезавтра я выступлю перед депутатами Госдумы, пройдут встречи с другими официальными лицами РФ. Я очень рад, что приму участие в работе Петербургского экономического форума», – сказал Дачич, и подчеркнул, «мы будем поддерживать друг друга на международных площадках, везде будем выступать за наши интересы».

В свою очередь, Володин сообщил, что в ходе встречи с Дачичем были подведены итоги предыдущей работы парламентов двух стран и намечены планы на будущее. «Это и темы внешнеэкономических связей, которые необходимо развивать. Вопросы, связанные с гуманитарным сотрудничеством. Ранее обсуждалось и будет реализовано в этом году создание международного института исторической памяти в Белграде, где участниками будут парламенты наших стран, а также мы рассчитываем, что к нам присоединятся наши коллеги из других стран Европы и мира», – отметил он.

«Много тем мы одинаково понимаем, считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств, особенно, когда речь идет о навязывании своих ценностей. У нас есть своя история, своя культура, свои традиции, своя вера, и против выступаем, когда некоторые государства при поддержке международных институтов пытаются свои стандарты и ценности привнести в наши страны. Считаем, что это недопустимо», – подытожил спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.05.21

Самолет Ryanair вынужденно сел в Берлине из-за угрозы взрыва. / Житель Подмосковья убил жену и двух дочерей и совершил суицид. / «Коммунисты России» упрекают стареющую КПРФ в обмане избирателей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»