Фигурантам дела о перестрелке в «Москва-Сити» вынесен приговор: 15 и 16 лет «строгача»

Пресненский суд Москвы приговорил двух фигурантам уголовного дела о перестрелке на территории делового центра «Москва-Сити» в 2017 году длительным рокам заключения в колонии строгого режима. Магомеду Исмаилову назначено наказание в виде 16 лет, Эльдару Хамидову – 15, говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

В суде установлено, что вечером 17 ноября 2017 года Исмаилов, Хамидов и сопровождавшие их не менее 10 вооруженных лиц находились на праздничном мероприятии в ресторане башни «Око» делового центра «Москва-сити». По версии гособвинения, при отсутствии значимого повода они вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками. «Игнорируя просьбу освободить проезд автотранспорта, Исмаилов и сопровождавшие его лица в грубой нецензурной форме оскорбили сотрудников охраны и проявили готовность применить к ним физическую силу», – уточнили в надзорном ведомстве.

Во время продолжаемого препирательства в холле здания Башни «Око» Исмаилов подал команду достать оружие, после чего сопровождавшие его лица произвели из незарегистрированного огнестрельного оружия в присутствующих сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии и частного охранного предприятия не менее 10 выстрелов. В результате трем лицам были причинены опасные для жизни огнестрельные ранения. Затем Исмаилов похитил принадлежащий одному из пострадавших пистолет марки «ПМ», передал его Хамидову, после чего они стали преследовать указанных работников охраны. Обнаружив возле ресторана раненого мужчину, Хамидов и один из соучастников в упор выстрелили в него, после чего скрылись, пояснили в прокуратуре.

«Смерть потерпевших не наступила по независящим от воли подсудимых обстоятельствам, в связи с тем, что им была оказана квалифицированная медицинская помощь», – отметили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.05.21

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