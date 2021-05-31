«Наказание несоизмеримо с ущербом»: мошенничества с персональными данными россиян остаются почти безнаказанными

В России персональные данные граждан стали товаром на черном рынке. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил управляющий директор центра GR Сбербанка Иван Осколков сегодня на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его мнению, ответственность за подобного рода нарушения, предусмотренная сейчас в законодательстве, несоизмерима с ущербом.

«К сожалению, персональные данные граждан и, в том числе, в банковской тайне стали на сегодняшний день товаром. Это ощущается, в том числе, на черном рынке, и используются мошенниками в криминальных целях», – пояснил он.

При этом Осколков привел данные Центробанка РФ о потерях граждан от подобных нарушений. «Только за 2020 год порядка 10 млрд рублей – прирост в полтора раза в сравнении с 19-м годом. Это достаточно существенные цифры. Кредитные организации, банки фиксируют лавину жалоб граждан. Только у нас в Сбербанке, вдумайтесь, 3 миллиона 700 тысяч за 20-й год жалоб было получено под подобные инциденты с некорректным обращением и с использованием мошенниками банковской тайны, в состав которой входят персональные данные», – уточнил представитель Сбербанка.

В то же время Осколков подчеркнул, что наказание за незаконное получение и распространение сведений, составляющих банковскую тайну, «несоизмеримо с возможным ущербом» для граждан и банковского бизнеса. «Преступники у нас принимают в расчет те нормы, те меры, которые могут быть против них применены, но на сегодняшний день они оценивают угрозу уголовного преследования как не вызывающую беспокойства, в общем и целом. Это то, с чем мы живем, что называется», – констатировал он.

«Официальная статистика судебного департамента… Вот за период с 2018-го по первое полугодие 20-го года. По профильной нашей статье 183 Уголовного Кодекса, привлечено к уголовной ответственности всего несколько десятков преступников. Из них реальное лишение свободы никто не получил. То есть ни одного приговора о реальном лишении свободы. Ну в общем, это ни что иное, как отношение нашего общества к таким правонарушениям», – подытожил представитель Сбербанка.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 31.05.21

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