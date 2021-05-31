«Воруют массово»: член СПЧ обвинил МТС в торговле персональными данными своих клиентов

В России массово воруют персональные данные. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, выступая сегодня на парламентских слушаниях в Совете Федерации. По его мнению, хищением данных занимаются чаще всего «цифровые клерки» коммерческих организаций.

«Серьезные нарушения прав человека в данных и приватности на самом деле происходят, в основном, в коммерческой области сейчас – причем это происходящие нарушения, а не потенциальные. То есть, огромное количество частных игроков, к которым относятся и Интернет-платформы, а также мобильные операторы, видеосервисы и так далее, собирают данные в совершенно чудовищных количествах и вовсю их используют в абсолютно серой зоне», – пояснил он.

При этом представитель СПЧ привел конкретный пример разглашения персональных данных. «Служба продаж компании МТС просто веером по рекламным агентствам рассылает письмо, где предлагает покупать персональные данные или давать доступ к телефонным звонкам своих клиентов, где они обещают такие данные, как посещение магазинов, мест, покупки и так далее про своих клиентов… Компания просто берет и получает дополнительную прибыль, или пытается ее получить. Я не знаю, насколько этот бизнес успешен, продавая еще и данные об их поисковых запросах, географии, посещениях магазинов и так далее, на которые никто согласия не давал из пользователей», – подчеркнул Ашманов.

«Та же история и с другими платформами, часть из которых вообще, как мы знаем, иностранная. Закон требует локализации данных, но на самом деле этого не произошло. На самом деле, единственный успешный эпизод предъявления такой претензии западным платформам свелся к тому, что компания Link просто покинула наше пространство – объявила, что перестала здесь работать. Потому что ей неудобно переносить данные, она решила просто не связываться. Остальные – «Фейсбук», «Гугл» и так далее – работают, и данные никуда не переносят. Они просто не слушают», – отметил эксперт.

При этом Ашманов обратил внимание, что россияне иногда даже не понимают, что нарушаются из конституционные права. «Жалоб мало не потому, что мало инцидентов. Граждане просто не понимают, что происходит – просто они не осведомлены. В этом смысле их нужно учить цифровой гигиене, начиная со школьного возраста… То есть происходят на всей цепочке передачи данных кому-то, нарушения конституционных прав граждан», – констатировал член СПЧ.

«В коммерческой области данные воруются массово, и там применение 152-ФЗ и других норм, вообще говоря, не происходит. То есть правоприменительная практика там негодная с моей точки зрения. Если мы их спросим, они все будут отрицать, но проверить эти вещи мы не можем. Нет инструмента. Нет сейчас института экспертизы потоков данных, экспертизы обработки, инструментальных средств», – уточнил эксперт.

По его мнению, обществу нужно «по-другому начать относиться к персональным данным». «Здесь прозвучало такое предложение, что часть персональных данных вообще нужно объявить тайной. И наказывать за ее разглашение совершенно другим способом. Потому что сейчас надо понимать, что во всех этих коммерческих компаниях, где происходит хищение этих данных, этим занимаются просто обычные программисты, сисадмины и цифровые клерки. Они вообще ничем не ограничены, ничего не боятся. Такой новый цифровой класс, который считает, что ему все можно», – заключил Ашманов.

Москва, Мария Соколова

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