«Пора менять курс»: Зюганов отправил открытое письмо Путину

России исходя из внутренних проблем нужно срочно изменить политический и экономический курс. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в открытом письме к президенту РФ Владимиру Путину. По мнению политика, изложенное в документе должно получить широкое обсуждение.

«Предполагаю, что в любом случае придется на него ответить, а если не захотят отвечать – значит, сказать нечего. Я думаю, есть, что сказать президенту, потому что за последнее время мы прослушали его послание, в Думе выступил святейший Патриарх и заявил о том, что без высокой нравственности и духовности нам не преодолеть кризис, и довольно обстоятельно рассчитывалось правительство во главе с Мишустиным», – отметил он, выступая на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

По словам Зюганова, его письмо также связано с тем, что предстоит встреча главы государства с президентом США Джо Байденом в том же отеле, где три десятилетия назад Михаил Горбачев встречался с Джорджем Бушем. «Хочу напомнить, что в этом году исполняется 30 лет со дня того предательского разрушения нашей страны, за которой последовал распад великой советской державы. Было принято и проведено всего три встречи, а начиналась она также в Женеве, где сегодняшняя встреча, потом был Рейкьявик и на Мальте Горбачев вместе со своими подельниками сдали страну, сдали полностью, безоговорочно. И в результате мы сегодня у разбитого корыта. Пятый раз за эти тридцать лет корчимся в системном кризисе», – пояснил он.

«На мой взгляд, надо сделать и Путину, и Совбезу, и правительству, и Думе соответствующие выводы из той трагедии… В Думе лежат материалы расследования того невиданного преступления, но партия власти так и не рискнула их рассмотреть. В письме об этом подробно сказано и требуется исходя из внутренних проблем, срочно принять решение – прежде всего, изменить курс», – подытожил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.06.21

Нежные, заискивающие и противные. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. / В МИД России объяснили причины восстановления военных объектов в Арктике. / Общественная палата предложила выплачивать отцовский капитал. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»