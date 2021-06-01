«Охотники на пенсионеров»: в Подмосковье обезврежена банда убийц-мошенников

В подмосковной Электростали обезврежена преступная группа, которая «охотилась» на одиноких пенсионеров с недвижимостью. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в одно производство несколько уголовных дел по фактам убийств престарелах граждан и мошенничества с их жильем.

По данным ведомства, группа лиц совершала преступления с 2016 года. Злоумышленники подыскивали одиноких пенсионеров, проживающих на территории Электростали и владеющих недвижимостью. В дальнейшим под различными предлогами подозреваемые встречались с ними, напаивали, переоформляли права собственности на квартиры и после этого вывозили в лесной массив, где оставляли. К настоящему времени следственным органам известно о пяти таких эпизодах. Убийство одного из пенсионеров удалось предотвратить.

Следователи продолжают проверять подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений. К настоящему времени в рамках расследования проведены осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски, проверки показаний на месте и очные ставки. Изъято большое количество документов – договоры дарения и купли-продажи недвижимости, которые сейчас изучаются следователями.

Сегодня СКР обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении трех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.06.21

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