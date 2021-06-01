российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 июня 2021, 15:03 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Охотники на пенсионеров»: в Подмосковье обезврежена банда убийц-мошенников

В подмосковной Электростали обезврежена преступная группа, которая «охотилась» на одиноких пенсионеров с недвижимостью. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, в одно производство несколько уголовных дел по фактам убийств престарелах граждан и мошенничества с их жильем.

По данным ведомства, группа лиц совершала преступления с 2016 года. Злоумышленники подыскивали одиноких пенсионеров, проживающих на территории Электростали и владеющих недвижимостью. В дальнейшим под различными предлогами подозреваемые встречались с ними, напаивали, переоформляли права собственности на квартиры и после этого вывозили в лесной массив, где оставляли. К настоящему времени следственным органам известно о пяти таких эпизодах. Убийство одного из пенсионеров удалось предотвратить.

Следователи продолжают проверять подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений. К настоящему времени в рамках расследования проведены осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски, проверки показаний на месте и очные ставки. Изъято большое количество документов – договоры дарения и купли-продажи недвижимости, которые сейчас изучаются следователями.

Сегодня СКР обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении трех подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.06.21

В Кремле высказались о дате возобновления рейсов на курорты Египта. / Центробанк опубликовал перечень нелегальных финансовых компаний. / Монголия открывает свои границы для вакцинированных «Спутником V». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье задержан школьник после сообщений о намерении напасть на школу

Гибель актера Дмитрия Марьянова: главный фигурант отделалась условным сроком

В особо крупном размере: в Подмосковье экс-полицейский и экс-адвокат попались на взятках

Убийство попутчицы из BlaBlaCar: мужчина получил 25 лет колонии

ЧП в Подмосковье: электричка врезалась в платформу

Житель Химок заподозрен в многократном изнасиловании малолетней падчерицы

Надышался парами газа: в Подмосковье погиб подросток – следователи начали проверку

Скандал в Подмосковье: дело экс-замглавы Ступино о крупных взятках дошло до суда

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,