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Вторник, 1 июня 2021, 17:49 мск

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«Чужой труп вместо живого родственника»: в Солнечногорске медики перепутали документы пациентов

В подмосковном Солнечногорске началась доследственная проверка ЧП, связанного с возможной халатностью медперсонала местной больницы. Как говорится в сообщении регионального главка Следственного комитета, медики перепутали пациента и выдали родственникам на захоронение чужого человека.

«31 мая 2021 года на одном из информационных порталов была опубликована статья о том, что в медицинском учреждении г. Солнечногорска в следствие халатности, допущенной медицинским персоналом, перепутали пациента и родственникам на захоронение был выдан чужой человек», – пояснили в ведомстве, уточнив, что «мужчина оказался жив, и продолжает находиться в больнице, о чем впоследствии было сообщено его родным».

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Соколова

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