ЧП с ребенком на спортивной площадке в Москве: возбуждено уголовное дело

В Москве по факту травмирования ребенка на спортивной площадке возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, на 6-летнего мальчика упали хоккейные ворота, в результате чего его пришлось госпитализировать.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло днём 1 июня на спортивной площадке во дворе жилого дома на Ярцевской улице.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. После полного прохождения лечения пострадавшего и получения всех необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Светлана Антонова

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