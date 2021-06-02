В Москве обнаружено несколько взрывных устройств

В Москве в одной из квартир обнаружены взрывные устройства, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

«В квартире на улице Саянской обнаружили четыре предмета, предположительно, являющихся самодельными взрывными устройствами», – пояснил источник.

По его словам, изъятые предметы направлены на экспертизу. Кроме того, в целях безопасности все жители подъезда на время осмотра квартиры были эвакуированы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.06.21

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