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Среда, 2 июня 2021, 18:03 мск

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В Москве обнаружено несколько взрывных устройств

В Москве в одной из квартир обнаружены взрывные устройства, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

«В квартире на улице Саянской обнаружили четыре предмета, предположительно, являющихся самодельными взрывными устройствами», – пояснил источник.

По его словам, изъятые предметы направлены на экспертизу. Кроме того, в целях безопасности все жители подъезда на время осмотра квартиры были эвакуированы.

Москва, Мария Соколова

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