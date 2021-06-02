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Среда, 2 июня 2021, 18:03 мск

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«Понятно, что вопросов много»: Путин признал, что у россиян много претензий к «Единой России»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин признал, что у россиян много вопросов и претензий к «Единой России». Об этом глава государства заявил на встрече с руководством партии. «Понятно, что вопросов много, я уверен, что у людей и претензий много к ведущей политической силе», – сказал он (здесь и далее цитата по РИА «Новости»).

При этом президент отметил, что «в целом работа была проделана очень большая». «Хочу вас поблагодарить за вклад в продвижение важнейших решений по оказанию экстренной помощи людям, особенно семьям с детьми и тем, кто оказался без работы в этот сложный период», – пояснил он, добавив, что партия продуктивно участвует в решении задач страны.

«В целом партия продуктивно участвует в решении ключевых задач социально-экономического развития страны. Ставит здесь на первый план интересы людей. Делает все, для того чтобы укрепить доверие, доверие своих избирателей», – сказал он на встрече с руководством партии.

Глава государства также поблагодарил ЕР за участие в реализации всего комплекса мер, направленных на поддержку регионов, российской экономики, ее ключевых отраслей, малого и среднего бизнеса.

Москва, Светлана Антонова

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