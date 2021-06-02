Проект указа Путина о выплатах семьям первоклашек скорректирован

Единовременная выплата родителям первоклассников теперь распространяется на тех, кто пойдет в первый класс в шесть лет. Об этом стало известно сегодня на совещании президента РФ Владимира Путина и членов кабинета министров.

Глава государства обратил внимание, что выплату по 10 тысяч рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет. «Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых… по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», – сказал Путин (цитата по ТАСС), удостоверившись, что изначальный проект указа скорректирован.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что документ изменен. «Мы скорректировали эту позицию… Прием заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей школьникам для подготовки к новому учебному году планируется начать с 15 июля», – цитируют ее слова «Вести.ру».

По данным Минфина РФ, деньги поступят на счета родителей в августе. В целом затраты на выплаты составят 321,5 млнд рублей.

Ранее о новой мере поддержки государства семей с детьми 21 апреля заявил президент РФ в Послании Федеральному Собранию. Это разовая выплата по 10 тысяч рублей на одного ребенка семьям первоклассников. Кроме того, детям от 8 до 16 лет в неполных семьях с 1 июля будут выплачивать в среднем по стране 5,650 тысячи рублей в месяц.

Москва, Мария Соколова

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