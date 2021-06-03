Рост цен «перегрел» экономику: глава Минфина РФ анонсировал сокращение бюджетных расходов

Нынешний уровень инфляции в России свидетельствует о перегреве экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, в этой ситуации правительство намерено «нормализовать» бюджетную политику.

«Вы спрашиваете, будем ли мы нормализовывать бюджетную политику. А как же... Потому что, если мы будем продолжать повышенный объем расходов <...> к чему мы придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видны – высокая инфляция», – цитирует РИА «Новости» слова Силуанова на Петербургском экономическом форуме.

Министр уточнил, что «у нас сейчас инфляция около 5,9 процента, если мы берем год к году», что почти на два процента выше целевого показателя в 4%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала инфляцию повышенной, и эта ситуация приобретает устойчивый характер. Глава министерства экономического развития Максим Решетников со своей стороны отмечал, что только мерами денежно-кредитной политики рост цен сдержать не удастся.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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