Вице-премьер РФ: Рост цен на металл ставит под угрозу обороноспособность России

Рост цен на металл может негативно повлиять на выполнение государственного оборонного заказа. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, есть опасения, что страна не получит военную продукцию в запланированных объемах.

«Вы думаете, мы первый раз с ними разговаривали? Я лично три раза, два раза совместно с Белоусовым собирал всех металлургов. Мы занимались уговорами... Мы боимся, что запланированные мероприятия, в частности, по гособоронзаказу из-за неконтролируемого роста цен на 70 процентов приведет к тому, что страна не получит... (военную продукцию), – сказал Борисов, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Министр будет вынужден обратиться к Верховному Главнокомандующему, ставит под угрозу обороноспособность страны и выполнение особо важных мероприятий для государства в целом», – подчеркнул вице-премьер.

Борисов также пояснил, что выступает за активный диалог с металлургами. «Что такое объем потребления металла для гособоронзаказа? 1 процент общего объема», – уточнил он, отметив оборонно-промышленный комплекс работает в рамках длительных контрактов – на 10 лет, и это необходимо учитывать.

Как сообщал «Новый День», ранее на этой неделе вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлургические компании сверхприбыль и должны вернуть в казну 100 млрд рублей. Для этого власти могут ввести дополнительные налоги. «Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей… Государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», – сказал Белоусов в эфире РБК ТВ.

Комментируя эту проблему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не нужно искать виновных в сверхприбылях металлургических компаний. «Это экономическая жизнь: бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. Когда возникает диспропорция, государство эту диспропорцию выравнивает», – пояснил он, отметив, что глава государства в курсе ситуации.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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