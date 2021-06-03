«Феномен, которому нет объяснения»: возможна новая финансовая турбулентность

Ситуация с резком ростом цен на конечную продукцию некоторых отраслей производства является необъяснимым феноменом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, подобная ситуация не наблюдалась последние несколько десятилетий, как случае с двукратным повешением стоимости металла на фоне 13-процентного роста его производства.

«Такого вообще не было наверно последние лет 20 или 30. Моя версия простая, она связана с ассинхронностью восстановления. Китай пошел вверх, и они еще ускорили накачкой потребительского спроса. Но потребление Китая – оно очень специфично по своей структуре. И мировые рынки начали подстраиваться под это потребление. И если это так, то мы имеем не просто инфляционную волну, а мы имеем переструктуризацию мировых цен на продовольствие, металлы, энергетику», – отметил Белоусов.

При этом вице-премьер обратил внимание, что цены на энергоносители почти не растут, тогда как стоимость продовольствия и металлов увеличилась очень существенно. «Мы имеем дело с другим феноменом, которому нет объяснения в теории. Но нам нужно понять, как мировая экономика будет адаптироваться к этому новому фактору глобального развития», – сказал он.

Как отметила со своей стороны первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, в настоящее время главным риском остается то обстоятельство, что «никто до конца не понимает, когда все-таки, при каких условиях политика на эту инфляцию будет реагировать». В результате, по ее оценке, в перспективе «некая финансовая турбулентность вполне может произойти».

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.06.21

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