Путин решил продлить льготную ипотеку еще на год

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу льготной ипотеки для всех регионов еще на один год – до 1 июля 2022 года. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума,

Как пояснил Путин, льготная ипотека была введена как антикризисная мера, и резко обрывать ее нельзя. В связи с этим президент предложил повысить ставку с 6,5% до 7%, а лимит – снизить до 3 млн рублей для всех регионов.

Вместе с тем глава государства предложил изменить программу семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. Сейчас право на участие в этой программе имеют семьи, в которых после 2018 года родился второй или третий ребенок

«Предлагаю расширить ее, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока ещё один ребенок», – уточнил Путин.

По его словам, проект льготной ипотеки позволил привлечь в строительство более 2 трлн рублей, ее оформили более 500 тысяч россиян.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.06.21

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