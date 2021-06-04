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Пятница, 4 июня 2021, 21:12 мск

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Путин поручил организовать вакцинацию от коронавируса для иностранцев

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать возможность платной вакцинации иностранцев от коронавирусной инфекции COVID-19 в России. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране», – сказал Путин.

По словам главы государства, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных компаний специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.

«Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. То есть, мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку. Знаю, что с учетом эффективности наших вакцин, такой запрос довольно высок», – отметил Путин.

Стоит отметить, что ранее сегодня на ПМЭФ глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ может открыться для вакцинного туризма с июля. По его словам, этот вопрос уже прорабатывается с ключевыми ведомствами.

Санкт-Петербург, Мария Соколова

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