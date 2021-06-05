«Думают, что они настолько могущественны…» Путин сравнил США с СССР

Глава российского государства Владимир Путин не ждет каких-либо прорывных результатов от встречи 16 июня в Женеве с президентом США Джо Байденом, но считает, что у Москвы и Вашингтона есть «совпадающие интересы», хотя Штаты пошли по пути СССР.

«Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи. Но думаю, что, несмотря на противоречия, а они созданы не российской стороной, хотел бы это отметить, все-таки у нас есть совпадающие интересы», – сказал Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

Отвечая на вопрос агентства, президент РФ особо подчеркнул, что «разногласия не являются результатом действий России». «Не мы предпринимаем первые шаги – я говорю о шагах, которые ухудшили наши отношения. Это не мы ввели санкции против нас, это Соединенные Штаты делали каждый раз, и даже без оснований, просто потому, что наша страна существует», – пояснил глава российского государства.

Вместе с тем президент РФ сравнил США с Советским Союзом. «Знаете, в чем проблема? Я расскажу вам как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй – они думают, что они настолько могущественны, что могут позволить себе небольшие ошибки и промахи, – сказал Путин. – Но количество проблем растет. Наступает время, когда с ними уже нельзя иметь дело. И Соединенные Штаты уверенной походкой, твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза».

Санкт-Петербург, Андрей Романов

Санкт-Петербург. Другие новости 05.06.21

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