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Суббота, 5 июня 2021, 14:00 мск

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Сотрудник подмосковного СИЗО задержан по делу о разглашении гостайны

В Подмосковье задержан сотрудник следственного изолятора по уголовному делу о разглашении государственной тайны, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его данным, изъята флешка с материалами, которые подозреваемый планировал передать третьим лицам.

«Вчера сотрудники собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в городе Котельники задержали сотрудника следственного изолятора №8. Он подозревается в распространении записей переговоров», – сказал собеседник агентства.

Статья УК РФ о разглашении гостайны предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.21

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