Мэрия Москвы готовит ограничения для езды на элетросамокатах

В Москве готовятся меры по регулированию езды на электросамокатах. Как сообщил вице-мэр российской столицы Максим Ликсутов, в пешеходных зонах должны будут двигаться со скоростью людского потока, прокатные элеткросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 км в час.

«Аварии случаются. Что самое неприятное – случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», – сказал Ликсутов в комментарии РИА «Новости» на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, «если электрический самокат используется на проезжей части, то он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции».

«Также мы считаем, что любой самокат, который используется в городе, он небезопасен для самого пользователя, если он передвигается со скоростью больше 25 км в час. Это небезопасно исходя из радиуса колес и того, что все-таки человек на электрическом самокате не использует никакие средства индивидуальной защиты, как например, водитель мотоцикла», – пояснил Ликсутов.

Вице-мэр также добавил, «если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать ее».

Среди остальных мер Ликсутов отметил ограничение по скорости прокатных самокатов. «С основными компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, договорились о введении технических решений специальных зон сниженной скорости. То есть если самокат попадает в Парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км в час. Таких зон уже очень много – больше 50. Их количество будет расти», – уточнил он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.21

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