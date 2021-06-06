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Понедельник, 7 июня 2021, 18:03 мск

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Страшная авария в Подмосковье: поезд протаранил автомобиль, три человека погибли

В Подмосковье в результате столкновения поезда и легкового автомобиля марки «ВАЗ» погибли три человека – водитель машины и два пассажира, передает РБК со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) уточнили, что авария произошла сегодня в 06.42 на железнодорожном переезде перегона Соревнование – Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией. По предварительной информации, водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист поезда, увидев автомобиль, применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось.

«Никто из пассажиров и локомотивной бригады не пострадал», – указали в МЖД.

По данным регионального главка МЧС, авария привела к задержке трех электропоездов (2 – в область, 1 – в Москву).

Москва, Светлана Антонова

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