Крупный пожар в Подмосковье: сгорел склад

В подмосковной Коломне произошел крупный пожар на складе. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь возгорания достигла почти 2,5 тысячи квадратных метров.
Информация о ЧП поступила спасателям 11:51. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что улице Свердлова, дом 31 происходит горение склада по всей площади. В 13:09 пожар был локализован на площади 2 450 квадратных метров.
К ликвидации ЧП были привлечены 72 спасателя и 20 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 06.06.21
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