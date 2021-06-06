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Понедельник, 7 июня 2021, 18:04 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: сгорел склад

В подмосковной Коломне произошел крупный пожар на складе. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, площадь возгорания достигла почти 2,5 тысячи квадратных метров.

Информация о ЧП поступила спасателям 11:51. По прибытию пожарных подразделений было установлено, что улице Свердлова, дом 31 происходит горение склада по всей площади. В 13:09 пожар был локализован на площади 2 450 квадратных метров.

К ликвидации ЧП были привлечены 72 спасателя и 20 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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