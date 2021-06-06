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Понедельник, 7 июня 2021, 18:05 мск

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«Газпром» сменит прописку

Российский газовый концерн «Газпром» решил отказаться от московской прописки: головная компания намерена зарегистрироваться в Санкт-Петербурге. Такое предложение содержится в материалах к годовому собранию акционеров корпорации.

Поэтапный переезд группы «Газпром» начался десять лет назад с «Газпромнефти», которая зарегистрировалась в Петербурге и перевела в северную столицу головной офис.

Затем началось поэтапное перебазирование подразделений головной компании и других дочерних компаний группы.

Москва, Андрей Романов

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Экономика, Газпром,