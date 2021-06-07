ЧП в Москве: на ребенка упала ветка дерева – возбуждено уголовное дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка, на которого упала обломившаяся ветка дерева. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, накануне днем во время игры на надувном батуте на северо-западе Москвы на 11-летнего мальчика упала обломившаяся ветка дерева. Ребенок с травмами госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.06.21
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