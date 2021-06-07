«Великая депрессия» покажется «детскими игрушками»: впереди – глобальный кризис со сменой мировой конфигурации

Мировому сообществу угрожает новый глобальный кризис, который изменит конфигурацию не только экономики, но и политики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сегодня на парламентских слушаниях. По его оценке, коронавирусный кризис 2020 года является только началом будущих масштабных потрясений.

«Тот экономический кризис, о котором все говорили, он не пришел в 20-м году. И уж тем более с COVID не закончится. Этот кризис еще не начинался. Он не начался только потому, что заливали ковид деньгами, триллионами долларов, проводя абсолютно безответственную политику. То, как заливали ковид деньгами в тех же Штатах, – это гораздо более безответственная политика, чем политика односторонних санкций», – подчеркнул Макаров.

Парламентарий пояснил, что в результате миллиардных вливаний образовался очередной «финансовый пузырь». «Пузырь, который был надут и так очень сильно, сегодня стал огромным. Когда он лопнет, мы столкнемся с кризисом, по сравнению с которым Великая депрессия покажется детскими игрушками», – считает он.

По мнению депутата, наступающий кризис кардинально отличается от всех предыдущих из-за отсутствия общемирового механизма урегулирования подобных проблем. «Вся международная машина, вот тот механизм, который так или иначе, плохо или хорошо, но способствует решению этих вопросов, тот же ВТО – можно было предъявлять ему много претензий, но хоть как-то этот механизм работал… Так вот – больше этих механизмов нет. Вот это на самом деле, главная проблема санкций. Это не угроза отключения от SWIFT, а главное то, что сломаны все механизмы, которые хоть как-то микшировали, могли микшировать вот эти последствия. И поэтому каждая страна с этим кризисом столкнется в одиночку. Нам сейчас нужно думать о том, как подготовить свою экономику, чтобы этот кризис встретить таким образом, чтобы не было таких ударов, как, условно, кризис 98-го года», – предупредил он.

«Это то, что нам предстоит пройти, и пройти предстоит всему миру. Строго говоря, по результатам прохождения этого кризиса и будет выстраиваться следующая конфигурация не только экономики, но и политики», – заключил Макаров.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 07.06.21

Власти РФ задумались над стимулами для перевода бизнеса с доллара на евро. / Азербайджан с 10 июня откроется для привитых россиян. / США санкциями выгоняют Россию из космоса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»