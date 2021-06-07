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Понедельник, 7 июня 2021, 18:31 мск

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Экс-депутат Госдумы оштрафован на участие в запрещенной акции протеста

Сегодня Савеловский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за нарушение порядка при проведении несогласованной акций 23 января. Об этом РИА «Новости» сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Полного текста постановления у нас нет, судья огласил только резолютивную часть – 10 тысяч рублей штрафа», – пояснил юрист, уточнив, что протокол был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия) за участие в акции 23 января.

Стоит отметить, что ранее Гудков стал фигурантом уголовного дела о неуплате долга по аренде. Накануне политик сообщил, что уехал на Украину, откуда собирается в Варну к родителям. В своем телеграм-канале он уточнил, что на фоне новой волны уголовного преследования оппозиционеров в России намерен отказаться от выборов в Госдуму.

При этом Гудков пояснил, что не намерен эмигрировать и полностью разрывать все связи в России, и предложил считать его отъезд как временную тактическую меру.

Москва, Светлана Антонова

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