российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 июня 2021, 18:31 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве арестован «туалетный» насильник

В Москве арестован 28-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности жительницы столицы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным ведомства, утром 5 июня мужчина, находясь в помещении туалета общественного пользования, расположенного в подземном переходе между станций метрополитена, совершил изнасилование и насильственные действия в отношении жительницы столицы.

В СКР уточнили, что фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.21

Экс-депутат Госдумы оштрафован на участие в запрещенной акции протеста. / В Москве снова подскочили цены на бензин. / Джефф Безос 20 июля отправится в космос. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Экс-депутат Госдумы оштрафован на участие в запрещенной акции протеста

ЧП в Москве: на ребенка упала ветка дерева – возбуждено уголовное дело

В Москве обнаружено несколько взрывных устройств

ЧП с ребенком на спортивной площадке в Москве: возбуждено уголовное дело

Фигурантам дела о перестрелке в «Москва-Сити» вынесен приговор: 15 и 16 лет «строгача»

Новое ЧП в частной московской клинике: СКР проверяет данные о травмировании пациента

ДТП в Москве: в аварию попала машина депутата Госдумы

После лечения в московской частной клинике умерла пожилая женщина: возбуждено уголовное дело

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,