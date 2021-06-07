В Москве арестован «туалетный» насильник

В Москве арестован 28-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности жительницы столицы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным ведомства, утром 5 июня мужчина, находясь в помещении туалета общественного пользования, расположенного в подземном переходе между станций метрополитена, совершил изнасилование и насильственные действия в отношении жительницы столицы.

В СКР уточнили, что фигурант будет проверен на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.21

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