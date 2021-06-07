Минфин РФ заверил: запрета на доллары не будет

Правительство РФ не планирует вводить запреты, связанные с обращение американской валюты. Как говорится в официальном сообщении министерства финансов РФ, власти намерены действовать только экономическими методами.

«Связанные с санкциями затруднения в расчетах и так приводят к постепенному переходу на другие валюты – это подтверждается статистикой за последние 5 лет. Минфином России такой переход поддерживается, в том числе создаются соответствующие регуляторные стимулы. Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать – только экономические методы», – пояснили в министерстве.

Ранее глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев заявил, что переход на расчеты в евро – цель номер один. По его словам, в этой ситуации возможны директивы для госкомпаний, а бизнес можно простимулировать перейти на расчеты в евро.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия в течение месяца переведет все долларовые активы (35%) Фонда национального благосостояния в другую валюту и золото. Планируется, что доля вложений в юанях удвоится вырастет до 30%, в евро – до 40%. Доля фунтов стерлингов с 10% снизится до 5%, золото покроет 20% активов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.06.21

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