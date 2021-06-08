«ЕР» готовит предвыборный трюк: в Госдуме объяснили, почему власти тянут с индексацией пенсий работающим пенсионерам

Нежелание парламентского большинства в лице «Единой России» принимать законопроекты об индексации пенсий работающим пенсионерам и затягивание этого вопроса в правительстве РФ может быть связано с предстоящими выборами в Госдуму. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. По его оценке, партия власти, скорее всего, готовит новый рекламный ход.

Политик обратил внимание, что о необходимости решить эту проблему говорится последние пять лет – с тех пор, как правительство РФ решило сэкономить на работающих пенсионерах. «И все эти годы «единороссы» и кабмин с упорством, достойным лучшего применения, блокируют наши предложения и аналогичные инициативы других оппозиционных партий», – подчеркнул парламентарий, слова которого цитирует пресс-служба партии.

«Прошлой осенью, а потом зимой, когда президент давал поручение подготовить предложения по индексации, казалось, что лед тронулся. Но, похоже, весна для работающих пенсионеров наступит только ближе к выборам. Не удивлюсь, если «Единая Россия» внезапно выступит с этой инициативой и представит ее как собственное достижение. Мол, голосуйте за нас и с нового года индексации вам вернут. Однако сомневаюсь, что такой рекламный ход сработает», – заявил Миронов.

Политик пояснил, что в этой ситуации думскому большинству придется выполнить целый ряд своих невыполненных обещаний, в том числе, радикально повысить пенсии для десятков миллионов граждан – именно под этим предлогом партия власти увеличила пенсионный возраст. «Реформу провели, а жить лучше пенсионеры не стали – наоборот, стало только хуже. Люди этот обман не забыли», – констатировал Миронов.

«Самая острая проблема в России прямо сейчас – бедность, которую порождает такая вот несправедливость», – добавил лидер «справороссов».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.06.21

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