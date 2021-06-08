Глава департамента ЖКХ Москвы ушел в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Соловьева. Как следует из документа, который опубликован на сайте мэрии, чиновник ушел в отставку по собственной инициативе.

Департамент ЖКХ Соловьев возглавил в мае 2019 года. С февраля по май 2017 года был заместителем гендиректора ГУП «Мосремонт». В мае 2017 года Собянин его назначил заместителем руководителя департамента капитального ремонта Москвы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.06.21

Только каждый пятый россиянин готов выйти на митинг в защиту своих прав. / Рейтинг недоверия: Медведев рискует выпасть из предвыборного списка «Единой России». / В России хотят ограничить движение электросамокатов по тротуарам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»