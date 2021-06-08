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Вторник, 8 июня 2021, 17:28 мск

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Глава департамента ЖКХ Москвы ушел в отставку

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение об увольнении руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Александра Соловьева. Как следует из документа, который опубликован на сайте мэрии, чиновник ушел в отставку по собственной инициативе.

Департамент ЖКХ Соловьев возглавил в мае 2019 года. С февраля по май 2017 года был заместителем гендиректора ГУП «Мосремонт». В мае 2017 года Собянин его назначил заместителем руководителя департамента капитального ремонта Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Правительство Москвы

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