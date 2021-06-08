Назначен новый глава департамента ЖКХ Москвы

Новым руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы назначен Вячеслав Торсунов, который ранее был заместителем гендиректора столичного Фонда капремонта. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Как следует из документа, контракт с Торсуновым заключен на срок полномочий мэра.

Ранее сегодня стало известно, что бывший начальник департамента Александр Соловьев покинул должность по собственному желанию.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.06.21

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